Siracusa, pronto a partire l'hub vaccinale del polo industriale

E' pronto ad iniziare l'attività l'hub di vaccinazione multi-aziendale nel Polo Industriale di Siracusa.

Si trova nell’attuale Uscai a dopolavoro Isab-Lukoil di Città Giardino.

Sarà pienamente operativo con la firma del protocollo da parte dell’assessore regionale alla sanità, Razza, e servirà a vaccinare dipendenti delle aziende, diretti e dell’indotto, compresi i familiari, stimati in circa 15 mila persone.

“Grazie all’impegno dei medici interni alle aziende e con la collaborazione degli altri medici dell’Asp di Siracusa, potremo così aumentare la sicurezza dei lavoratori – ha commentato Rosario Pistorio, vice presidente con delega alla Salute e Sicurezza di Confindustria Siracusa, nonchè Amministratore Delegato di Sonatrach Raffineria Italiana.

“Al primo posto la salute dei lavoratori del nostro Polo Industriale che sono stati in prima linea in questo anno difficile – ha detto Diego Bivona, Presidente di Confindustria Siracusa – nella consapevolezza che la crisi economica che stiamo vivendo possa essere superata solo con la vaccinazione di massa”.