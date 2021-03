Siracusa, attività antibracconaggio all'Area Marina protetta: istituita task force di vigilanza

Una vera e propria task force di vigilanza per cogliere sul fatto i bracconieri che violano le regole all'Area Marina Protetta del Plemmirio.

Al consueto presidio, svolto con l’ausilio della videosorveglianza, attiva in tutto il perimetro dell’Amp, e in sinergia con le forze dell'ordine coordinate dalla Capitaneria di Porto, il Consorzio Plemmirio ha aggiunto il supporto di un Istituto di vigilanza privato.

Ieri, alla Pillirina, ai varchi 34 e 35, è scattato il fermo per un bracconiere che aveva già raccolto circa 400 ricci di mare. Sul posto, dopo la segnalazione, sono intervenuti agenti della polizia ambientale e motovedette della Capitaneria di Porto.

Questa mattina, all’altezza del varco 12 e quindi in zona Terrauzza, sono stati intercettati tre individui, di cui uno già in mare intento nella attività di pesca illecita. Questa volta è intervenuta la Polizia Provinciale.

“L’attenzione in tutti i confini dell’Area Marina Protetta è massima, giorno e notte – afferma la presidente Patrizia Maiorca – è in atto una straordinaria sinergia di tutte le forze dell’ordine preposte al monitoraggio della riserva naturale".