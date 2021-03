Priolo, sanificazione per tutti i plessi scolastici

Tutti i plessi scolastici di priolo saranno sanificati nel fine settimana.

Lo ha disposto il sindaco Pippo Gianni, in via cautelativa. Gli interventi, che riguarderanno tutti i locali, le superfici, gli spazi interni ed esterni, sono stati programmati di concerto con l’assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Arangio.

Oltre alla normale pulizia, disinfezione straordinaria e sanificazione, sarà effettuato un trattamento con un prodotto specifico, altamente efficace, recentemente autorizzato dal Ministero della Salute. “Se c’è una cosa che abbiamo imparato in questo anno di convivenza con il virus - afferma l’assessore Arangio - è la fondamentale importanza dell’intervento programmato e ripetuto, per limitare la diffusione del contagio”.