Palazzolo Acreide, il consiglio comunale approva il Bilancio di previsione 2021

Il Consiglio comunale di Palazzolo Acreide ha approvato il bilancio di previsione per l’anno in corso.

Nella seduta presieduta Francesco Tinè si è proceduto, anche all’approvazione del Documento Unico di Programmazione propedeutico all’approvazione del bilancio e all'approvazione del regolamento unico per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, esitato con un emendamento sul volantinaggio, che troverà nelle prossime settimane la conferma delle tariffe applicate per gli anni precedenti.

Tra i tanti punti adottati anche la stabilizzazione dei precari in forza all’Ente per cui il Comune ha già intrapreso il percorso che porterà nei prossimi mesi al risultato positivo per i dipendenti comunali.

La seduta si è svolta in videoconferenza per garantire le misure di contenimento della pandemia in corso. Il presidente Francesco Tinè, in apertura, ha ricordato la prima giornata in memoria delle vittime del Covid.