Siracusa, viale Teocrito: in corso eliminazione condotta del gas

Non appena Italgas concluderà i lavori di eliminazione della condotta del gas che passava sopra la “soletta” in viale Teocrito, a Siracusa, Siam provvederà alla sua demolizione e ricostruzione. A darne notizia è la società che gestisce il servizio idrico in città.

Italgas ha iniziato i lavori lunedì scorso, dopo aver ricevuto il via libera da Soprintendenza e Ufficio tecnico. Siam aveva presentato i progetti, richiedendo tutte le autorizzazioni a novembre, ma concesse soltanto la scorsa settimana.