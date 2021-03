Siracusa e provincia, controlli anticovid: 60 sanzioni per 24.000 euro

In 5 giorni 206 esercizi commerciali controllati con 4 sanzioni e 926 persone delle quali 56 sono state sanzionate per un tolate di 24.000 euro. Questi i dati dei servizi anticovid effettuati dai Carabinieri a Siracsua e provincia, dai quali si evince peraltro che ben 29 sanzioni sono state elevate ad Augusta.

Le violazioni più comuni riguardano la circolazione in orario notturno senza giustificato motivo, intrattenersi in strada a consumare bevande, circolazione al di fuori del Comune di residenza senza giustificato motivo e la dimenticanza dei dispositivi di protezione individuali.

Questi invece i numeri dei controlli effettuati a distanza di circa un anno dall'inizio dell'emergenza coronavirus: sono state oltre 80.000 le persone controllate, di cui circa 3.600 quelle che sono state sanzionate e una ventina quelle che, per violazioni penali connesse alla pandemia, sono state denunciate. Sono stati 25.000 gli esercizi commerciali controllati, con circa 120 verbali elevati.