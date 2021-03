Siracusa, blitz in via Cannizzo: sequestro di droga e armi

Droga e armi sequestrate dalla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, rinvenute in un vano di un condominio di via Bartolomeo Cannizzo.

Dopo aver rimosso, con l'ausilio dei Vigili del fuoco, la porta in ferro che proteggeva il locale, gli investigatori hanno trovato, all’interno di un frigorifero, 250 involucri di cocaina, 300 bustine di hashish, 370 bustine di marijuana, un quaderno ed un foglio contenenti appunti con nomi e quantitativi di sostanze stupefacenti, 3 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga in dosi.

Sul pavimento, vicino al frigorifero, è stato rinvenuto, avvolto da uno strofinaccio, un beauty case contenente una pistola semiautomatica, "Beretta”, calibro 6.35, con caricatore rifornito con 3 cartucce dello stesso calibro, una pistola semiautomatica,“Bernardelli”, con matricola abrasa, calibro 7.65, con cartuccia camerata e 2 caricatori, di cui uno rifornito con 4 cartucce, 21 cartucce calibro 7.65, 5 bustine di plastica contenenti componenti meccanici di pistole semiautomatiche.