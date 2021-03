Verso le elezioni: nasce la "Coalizione per Avola"

Partiti, associazioni e liste civiche insieme per la nascita della Coalizione per Avola. Nello specifico sono le liste civiche “Idee per la Città” ed “Avola Protagonista”, il Partito Democratico e Italia Viva, il movimento civico “Movimento Rinascita & Libertà” e l’associazione “Avola in Movimento”.

La prima azione è stata quella di cercare di coinvolgere la cittadinanza col primo progetto di democrazia partecipativa al fine di costruire il programma elettorale: per 60 giorni il gruppo raccoglierà, sia tramite i coordinatori che online, tramite email coalizioneperavola@gmail.com o nella pagina Facebook dedicata, proposte, idee, temi. Dopo la raccolta dei dati la Coalizione incontrerà i cittadini con 4 conferenze a tema, divise per punti, per mettere le basi per la costruzione del programma elettorale.

Da qui l'appello lanciato ai cittadini: "Siate parte del progetto, inviate le vostre proposte, ma non solo, critiche e lamentele per poter accrescere al meglio le potenzialità di questa Città".