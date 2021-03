Il prof. siracusano Antonio Nicita nella segreteria nazionale del Pd

Il prof. siracusano Antonio Nicita nella nuova segreteria nazionale del partito Democratico.

Il neo segretario Enrico Letta gli ha affidato il compito di pensare alle Istituzioni, Tecnologie e al Piano Nazionale di Riforma e Resilienza. E sempre a lui Letta affiderà il compito di coordinare un comitato di esperti sulle sfide di Next Generation Eu.

Nicita è professore ordinario di politica economica alla Lumsa, ex commissario all’Agcom.

“Ringrazio Enrico Letta per i compiti che mi ha voluto affidare nel disegno delle politiche su istituzioni, tecnologia e Pnnr”: ha scritto su Twitter Antonio Nicita.