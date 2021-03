Riparte oggi pomeriggio in Sicilia la vaccinazione con AstraZeneca

Da oggi pomeriggio riparte anche in Sicilia la somministrazione del vaccino AstraZeneca dopo il via libera dell'Ema che ieri ha stabilito, al termine di verifiche che "AstraZeneca è un vaccino sicuro ed efficace".

Il via nel pomeriggio dalle 15, così come comunicato dall’Agenzia italiana del farmaco, per quei target per i quali è previsto l’utilizzo.

Oggi saranno somministrate le dosi ai cittadini che risultano già prenotati per le 15 di oggi, negli stessi punti vaccinali prescelti al momento della prenotazione.

Nel frattempo gli uffici dell’assessorato regionale alla Salute stanno provvedendo a riprogrammare gli appuntamenti, inviando sms ai cittadini che avevano effettuato la prenotazione per i giorni 15, 16, 17, 18 marzo e fino alle 15 di oggi 19 marzo, che non hanno potuto vaccinarsi a causa della sospensione, in via precauzionale, disposta dall'Aifa.