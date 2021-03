Siracusa, chiusura via Lido Sacramento: il MeetUp: "Adesso risposte veloci"

"Chiediamo al sindaco di informare la città sulle intenzioni dell'amministrazione per mettere in sicurezza e riaprire quel tratto di strada". sì il MeetUp di Siracusa del M5S dopo la chiusura di un tratto di via Lido Sacramento, per la spaccatura che si è formata nell'asfalto a causa del dissesto idrogeologico.

Tanti gli interrogativi posti dal MeetUp: "Si riuscirà a provvedere prima della bella stagione? E chi ristorerà i commercianti, ulteriormente penalizzati dalla chiusura della strada?". Richieste anche informazioni sui finanziamenti disponibili e sui progetti esecutivi e cantierabili per mettere in sicurezza tutta la linea di costa.