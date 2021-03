Siracusa, la Brigata Rosa al tribunale: "Si costituisca una sezione dedicata alla violenza di genere"

La costituzione di una sezione del tribunale dedicata alla violenza di genere.

La richiesta viene avanzata dalla Brigata Rosa che chiede anche che sia rafforzata la formazione del personale.

"Non si può più attendere - si legge in una nota a firma di Susi Griso - non vogliamo continuare a contare i femminicidi perché non riusciamo a vedere la violenza che c’è prima" . la costituzione di una sezione dedicata "consentirebbe l’attuazione dei decennali indirizzi del Csm e coglierebbe le determinazioni assunte dallo Stato Italiano con la sottoscrizione della Convenzione di Istanbul e l’approvazione della legislazione di merito, a cominciare dal Codice Rosso".