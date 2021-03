Siracusa e provincia, Giornata delle vittime del covid: minuto di silenzio e bandiere a mezz'asta

Bandiere a mezz'asta e un minuto di raccoglimento oggi a Palazzo Vemexio in ricordo delle vittime del Covid-19.

L'amministrazione comunale partecipa alla giornata di commemorazione voluta dalla Presidenza del consiglio dei ministri: alle 11, il minuto di silenzio è stato osservato in piazza Duomo dall'assessore Rita Gentile che ha indossato la fascia tricolore in rappresentanza del sindaco, Francesco Italia, oggi a Palermo per impegni istituzionali.

Anche il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, ha raccolto l’appello lanciato dall’Anci e alle 11 in punto, indossando la fascia tricolore, ha osservato un minuto di silenzio davanti al Municipio, dove sono state esposte le bandiere a mezz’asta. Insieme al primo cittadino, il comandante della Polizia Municipale, Giovanni Mignosa e il dirigente della Protezione Civile, Gianni Attard.

“Si tratta di un gesto – ha detto il sindaco Gianni – che ha un significato profondo. Un modo per esprimere vicinanza e condivisione, per ricordare le tante, troppe vittime di questa epidemia”.

A Canicattini Bagni, il vice Sindaco di Canicattini Bagni, Pietro Savarino, in rappresentanza del sindaco Marilena Miceli e in rappresentanza di tutta la comunità, ha partecipato con un minuto di silenzio davanti al Palazzo Municipale, dove sono esposte le bandiere a mezz’asta.

Bandiere a mezz'asta anche a Palazzo Ducezio, a Noto "per conservare il ricordo delle persone decedute a causa della pandemia. Alle 11 anche un minuto di silenzio.