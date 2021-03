Rosolini, scoperti un allaccio elettrico abusivo e un contatore manomesso: 2 denunce

Un contatore dell’energia elettrica manomesso e un allaccio alla rete elettrica completamente abusivo sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza a Rosolini.

Il contatore, che forniva energia ad un’abitazione privata, consentiva un risparmio del 64,86 % sui consumi. L’allaccio elettrico abusivo, invece, forniva l’energia ad un’associazione sportiva dilettantistica che usufruiva, in tal modo, di energia elettrica a costo zero.

L’intestatario del contatore manomesso e il rappresentante legale dell’Associazione sportiva sono stati denunciati per furto di energia elettrica e truffa.

I tecnici della società elettrica hanno proceduto al distacco della fornitura del servizio e alla rimozione del contatore e dell’allaccio abusivo che sono stati sottoposti a sequestro penale.

Sono in corso accertamenti per quantificare l’esatto ammontare dell’energia elettrica sottratta e quindi del danno subito dalla società fornitrice.