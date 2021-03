Floridia, in casa market della droga: 29enne ai domiciliari

E' stato arrestato con l'accusa di spaccio di stupefacenti Giuseppe Scuderi, 29enne, catanese d’origine e floridiano di adozione.

Nella sua abitazione i Carabinieri hanno sequestrato circa 40 grammi di cocaina nascosti all’interno di due ovetti di plastica, che di norma sono utilizzati per le sorprese delle uova di cioccolato, e circa 40 grammi di marijuana, su uno scaffale in cucina, e un panetto intero di hashish del peso di circa 100 grammi all’interno di uno zaino nascosto in uno sgabuzzino del sottoscala. Nell'abitazione trovato anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 1280 euro, ritenuto provento dell' attività di spaccio.

Due assuntori, trovati in possesso di due dosi di cocaina, appena acquistate da Scuderi, sono stati segnalati in Prefettura.

Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.