Siracusa, 19 persone sorprese in un bar a bere e a giocare a calcio balilla: sanzioni per tutti

Erano intenti a bere e a giocare a calcio balilla in un bar della parte alta di Siracusa: in 19 sono stati sanzionati da agenti delle Volanti intervenuti sul posto e con loro sono stati multati anche i titolari per la violazione delle regole previste dalla “zona arancione” che non consentono la consumazione all’interno dei bar ma il solo asporto di bevande e cibi.

Nel prosieguo dei servizi, gli uomini delle Volanti hanno, complessivamente, controllato 125 persone, 45 veicoli ed hanno elevato 22 sanzioni amministrative per violazione delle norme anti covid.