Noto, tenta di investire con l'auto un 62enne: denunciato un giovane

Tenta di investira il padre di una ragazza con la quale aveva tentato un approccio sentimentale. Un giovane di 27 anni di Noto viene denunciato per tentate lesioni personali aggravate.

I fatti sono accaduti nella serata del 28 febbraio scorso, in Corso Vittorio Emanuele, poco distante dalla Cattedrale dove, a causa di una lite, viene richiesto l'intervento della Polizia.

Viene accertato che, poco prima, il conducente di una Fiat Panda, all’interno dell’area pedonale, aveva tentato di investire due pedoni.

La visione delle immagini del sistema di video sorveglianza consentono di accertare che, dopo la festa del Santo Patrono, l’auto, a forte velocità e contro mano, cercadi investire due pedoni ed in particolare un uomo di 62 anni.

Solo il caso ha evitato che i due pedoni riportassero serie lesioni.

Dopo aver identificato l’autista della Panda, gli agenti scoprono che alla base del gesto c'erano rancori non sopiti per un diverbio che i due avevano avuto quando il giovane aveva tentato un approccio con la figlia del 62enne.