Giornata in memoria delle vittime del Covid, bandiere a mezz'asta

Il 18 marzo è la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid che in tutta Italia ha ucciso 103.432 persone e di queste 4.383 sono siciliani.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà a Bergamo dove verrà deposta una corona di di fiori al Cimitero monumentale della città. Alle ore 11:15, al Parco Martin Lutero alla Trucca si svolgerà l'inaugurazione del Bosco della Memoria con la cerimonia per la messa a dimora dei primi 100 alberi.

Il presidente dell’Anci Sicilia Leoluca Orlando ha inviato una lettera a tutti i sindaci siciliani per osservare alle 11 un minuto di silenzio ed esporre bandiere a mezz'asta nelle facciate dei palazzi comunali.