Torna l'appuntamento con le uova di Pasqua Ail dal 19 al 21 marzo

L’Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) torna in piazza il 19, 20 e 21 marzo con l’iniziativa legata alle uova di Pasqua.

"Abbiamo accusato il colpo del Covid – dice il presidente Ail Siracusa, Claudio Tardonato – e non nego che mai come in questo momento abbiamo bisogno di tutti come si legge nello slogan ufficiale “ogni uovo custodisce un sogno, aiutaci a realizzarlo. Siamo sicuri che come per le stelle di Natale – dice Claudio Tardonato – anche per le uova di Pasqua tutti gli amici dell’Ail ci staranno vicini supportandoci some sempre e speriamo che sempre più persone possano avvicinarsi alle nostre iniziative solidali capendone la fondamentale importanza".

Da venerdì 19 a domenica 21 marzo a Siracusa sarà possibile acquistare le uova di Pasqua Ail in piazza San Giovanni, Largo XXV Luglio, Viale Regina Margherita (davanti ai Marinaretti); ad Augusta in piazza Duomo.; ad Avola i volontari saranno presenti in piazza Umberto e a Floridia il banchetto Ail sarà allestito in piazza del Popolo. A Noto il punto di raduno sarà in piazza Trigona, a Francoforte in piazza Dante mentre a Ferla in piazza Crispi. Come per le stelle di Natale sarà possibile prenotare l’uovo di Pasqua Ail tramite whatsapp al numero 3396948141 o alla mail mail.siracusa@ail.it