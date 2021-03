Siracusa, la Fonte Aretusa rinasce a nuova vita: intervento di pulizia della Ross

C'è voluta una settimana per riportare al suo splendore la Fonte Aretusa, uno dei simboli di Siracusa. A prendersene cura l'associazione di volontariato della Ross, che da anni, si occupa della sua manutenzione.

Ogni giorno, nel pomeriggio, tra gli 8 e i 9 volontari hanno lavorato per liberare la Fonte degli arbusti di papiro spezzati dal vento e seccati, per liberare il deflusso dell'acqua verso il mare, ostruito da pietre, e per portare via i rifiuti trovati sul posto. Sono stati collaborati dagli operatori della Tekra che hanno provveduto a portare via gli arbusti, riempiendo quasi due campion.

Un lavoro duro ed impegnativo ma il cui risultato ha ripagato i tanti sforzi dei volontari.

Grande soddisfazione viene infatti espressa dal presidente Carmelo Bianchini, che rende merito al gran lavoro svolto dai suoi volontari: "Siamo veramente contenti di aver ridato lustro alla Fonte, tanto ammirata dai siracusani e dai turisti di ogni parte del mondo".

La prossima settimana l'ultimo intervento: saranno effettuate alcune immersioni per prelevare le alghe dai fondali.