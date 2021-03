Priolo, studente positivo: chiuso tutto il plesso Largo Scuole

L’intero plesso Largo Scuole sarà sottoposto a pulizia, disinfezione straordinaria e sanificazione.

Ciò in seguito al caso di Covid comunicato oggi dall’Asp di Siracusa al sindaco di Priolo, Pippo Gianni, e al dirigente scolastico, Enzo Lonero.

Il Coordinamento Gruppo covid dell’Azienda Sanitaria ha disposto la quarantena per la classe frequentata dall’alunno per 14 giorni, a decorrere dalla data dell’ultimo contatto.