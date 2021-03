Augusta, oltre 10 classi in isolamento: chiusura per tutte le scuole e divieto di assembramento

E' in via di preparazione ad Augusta un'ordinanza che chiuderà tutte le scuole di ogni ordine e grado. La richiesta è arrivata da parte dell'Asp dopo che oltre 10 classi sono state poste in isolamento. Nell'ordinanza, della durata di 14 giorni, è prevista anche la chiusura della biblioteca, dei parchi gioco e il divieto di assembramento in piazze e vie.

Lo ha preannunciato il sindaco Di Mare, nel corso di una diretta sui social dove ha espresso tutto il proprio disappunto per le condotte ancora non adeguate a contenere la diffuzione del coronavirus. L'appello finale del primo cittadino: "Aiutateci a far rispettare queste misure. Siate responsabili".

Ad oggi i positivi ad Augusta sono 123 con oltre 200 persone in isolamento fiduciario.