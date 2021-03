Siracusa, programmata l'assunzione di un reumatologo per l'ambulatorio e il centro prescrittore

Un reumatologo sarà assunto dall'Asp per l’Ambulatorio e Centro prescrittore di farmaci biologici di Reumatologia che si trova all'ospedale Rizza di Siracusa.

La decisione è stata assunta dall'Asp dopo che il dirigente medico preposto è stato collocato in quiescenza.

L'assunzione, nelle intenzioni dell'Azienda sanitaria, ha l’obiettivo di garantire le prestazioni ambulatoriali nei tempi previsti e di ridurre le liste di attesa, assicurando la continuità terapeutica ed assistenziale ai pazienti già in trattamento e la presa in carico di quelli nuovi.