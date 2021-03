Siracusa, il generale Gianfranco Cavallo in visita al Comando provinciale

Il Generale di Corpo d’Armata Gianfranco Cavallo, da 12 gennaio scorso Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber” in visita oggi per la prima volta il Comando Provinciale di Siracusa.

E' stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Col. GiovanniTamborrino ed è stato poi accompagnato allo storico chiostro sede della Stazione Carabinieri di Siracusa Ortigia, dove ha incontrato, nel cortile della caserma, una rappresentanza di personale dei Reparti Territoriali dipendenti dal Comando Provinciale e di quelli Speciali e di Polizia Militare dell’Arma che operano in provincia. All’incontro erano anche presenti il Coordinatore Provinciale ed alcuni rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

A tutti, il Comandante Interregionale ha ricordato l’importanza dell’etica personale e professionale, evidenziando che "i risultati operativi sono la diretta conseguenza di questo approccio serio e concreto" ed ha sottolineato che "la conoscenza del territorio e delle sue dinamiche sociali e criminali sono la premessa di un controllo del territorio efficace, in cui un’attività preventiva ben pianificata ed articolata qualifica l’operato dei Carabinieri, quanto l’attività repressiva ed investigativa".

Sempre accompagnato dal Comandante Provinciale, il generale Cavallo ha fatto visita al Prefetto, Giusi Scaduto e poi, al Palazzo di Giustizia, al Presidente del Tribunale, Dorotea Quartararo, e al Procuratore della Repubblica, Sabrina Gambino.