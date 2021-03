Siracusa, riqualificazione sociale e urbana delle periferie: due proposte progettuali inviate al Mit

Due proposte progettuali, approvate dalla Giunta, inviate ieri al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per partecipare al bando del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”.

Ne danno notizia il sindaco, Francesco Italia, e l'assessore alla Programmazione delle opere pubbliche, Pierpaolo Coppa.

Sono disponibili quasi 854 milioni di euro per tutta l'Italia da destinare, tra l'altro, alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio residenziale pubblico, alla rigenerazione del tessuto socio-economico, all'incremento dell'accessibilità e della sicurezza dei luoghi per migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini.

iNell'ambito delle 2 proposte denominate "Il margine è città: interventi di rigenerazione urbana nel quartiere Akradina” e “Archeologia è città: interventi di rigenerazione urbana sull’intorno delle mura di Gelone” sono stati inseriti 10 progetti, completi di studi di fattibilità tecnico-economica. Al loro interno è prevista, tra l'altro, la riqualificazione di ben 343 edifici di edilizia popolare.

La prima proposta prevede un insieme di interventi nel quartiere di Akradina per 14.997.600 euro. Di questi, 9,3 milioni sono per interventi su immobili di edilizia sociale; 2,16 per la riqualificazione urbanistica tra via Italia e il quartiere Akradina; 1,5 milioni per la trasformazione dell’edificio della circoscrizione in un nodo polifunzionale per attività culturali, sociali e ricreative; infine, 2 milioni per l’acquisizione e riqualificazione della cosiddetta “Casa del pastore”, i resti di un edificio alle spalle della circoscrizione, da destinare a servizi di quartiere.

La seconda proposta prende in considerazione un'area compresa tra via Antonello da Messina e il Bosco Minniti ma punta anche alla riscoperta e alla valorizzazione dell'area archeologica delle Mura di Gelone. La spesa complessiva prevista è di 13.915.962 euro di cui: 3,86 per l'edilizia sociale e le aree pertinenti; 1,5 milioni per la realizzazione del Parco archeologico lineare delle mura di Gelone al quale si aggiungerà una promenade nell'intera area con un investimento da 1,7 milioni; altri 972 mila euro per la riqualificazione del Parco vittime della mafia (parco Robinson); 2 milioni per la rifunzionalizzazione di piazza Marcello Sgarlata e dell’area mercatale; 2,8 milioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e la riqualificazione delle aree adiacenti all’istituto scolastico “Verga”.

“Nonostante il poco tempo a disposizione – dicono il sindaco Italia e l'assessore Coppa – siamo riusciti a stringere alcuni protocolli d’intesa con attori attivi in città, al fine di promuovere con maggiore efficacia sociale gli interventi previsti, per un impatto più incisivo sulla qualità di vita dei residenti e per sperimentare quell’idea di coprogettazione col terzo settore cara al legislatore europeo e indispensabile per una partecipazione più attiva dei territori”.