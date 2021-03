Siracusa, in piazza Adda con hashish e marijuana: arrestato giovane pusher

Un 22enne siracusano sorpreso dalla Polizia, nel tardo pomeriggio di ieri, in piazza Adda con 20 dosi, tra marijuana e hashish, già pronte per lo spaccio, tre bilancini di precisione e 530 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

Da qui l'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.

In attesa della convalida ne è stata disposta la liberazione.