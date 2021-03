Noto, gruppo di giovani senza mascherine in via Spaventa: sanzioni

Controlli anticovid nel centro storico di Noto nei giorni scorsi.

Nelle vicinanze di via Spaventa i poliziotti hanno identificato e sanzionato un gruppo di giovani, composto da 5 ragazze e 2 ragazzi, senza mascherine, che consumavano alcolici in spregio delle limitazioni imposte dalle norme di contenimento del virus. Sanzioni elevate anche nei pressi di alcuni bar di via Napoli.

In totale sono state multate 21 persone per aver violato le norme anti covid e 12 per infrazioni al codice della strada per complessivi 16.000 euro.