Lentini, spaccia dai domiciliari: denuncia per un 33enne

Dovrà rispondere di detenzione e spaccio un 33enne di Lentini. L'uomo avrebbe continuato a spacciare nonostante fosse ristretto ai domiciiari per lo stesso reato.

A seguito di perquisizione effettuata nell'abitazione del 33enne, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 20 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e un bilancino di precisione.

Inoltre l’uomo è stato trovato in compagnia di due donne estranee al nucleo familiare. Da qui la richiesta di aggravamento della misura avanzata dagli uomini del commissariato all’Autorità Giudiziaria competente.