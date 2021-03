Contachilometri taroccato, denuncia per i 2 titolari di una rivendita auto usate del Siracusano

I due titolari di una rivendita di auto usate della zona nord della provincia di Siracusa denunciate alla procura per truffa e frode in commercio dalla Polizia Stradale.

Secondo l'accusa, basate su specifiche indagini tecniche, l’autosalonista si era specializzato nel rivendere le autovetture dopo averle sottoposte ad una meticolosa operazione di “lifting” non solo sulle parti di carrozzeria, ma anche ritoccando “al ribasso” i chilometri percorsi dal veicolo stesso al fine di aumentarne, così, il valore commerciale.



Da qui la denuncia e sanzioni amministrative per oltre 2.000 euro.

CONSIGLI UTILI PER IL CONSUMATORE

Gli acquirenti di veicoli usati possono effettuare il riscontro dell’effettivo chilometraggio percorso consultando il sito “ilportaledellautomobilista.it” inserendo il numero di targa del veicolo.

Da maggio 2018 è, infatti, in vigore la legge che prescrive, in occasione di ogni revisione periodica, che il centro tecnico annoti il chilometraggio percorso dal veicolo e lo comunichi al Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione Civile.

Le informazioni relative al chilometraggio percorso sono anche riportate nel certificato di revisione (tagliando) rilasciato al proprietario dell’auto.