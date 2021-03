Priolo, doposcuola e sport: parte il progetto per i bambini svantaggiati

Nuovi Orizzonti...Favoriamo Insieme Legami Inclusivi”. E' il progetto che prenderà il via la prossima settimana, a Priolo, rivolto a ragazzini di età compresa tra i 6 e i 13 anni, appartenenti a fasce svantaggiate.

Questa mattina,la firma della convenzione tra il Comune di Priolo e la Cooperativa Sociale “Il Sorriso” - Comunità Alloggio per minori “La casa dei bambini”, che si occuperà del servizio.

Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 18, i bimbi verranno coinvolti in attività di recupero scolastico, socio-educative, creative e ludiche e in attività sportive esterne come nuoto e vela. Alla fine dell’orario scolastico verranno prelevati con un pulmino e accompagnati presso la Comunità Alloggio “La Casa dei Bambini” dove svolgeranno i compiti assegnati a scuola, faranno merenda, parteciperanno alle varie attività. Tutto ciò in collaborazione con le famiglie e con gli Istituti scolastici del territorio.

“Per questi bimbi - ha commentato il sindaco Pippo Gianni - sarà occasione di incontro e socializzazione e uno stimolo ad impegnarsi a scuola, ma anche un supporto concreto offerto ai genitori che si trovano in difficoltà nel conciliare i tempi della famiglia con quelli del lavoro”.

Il progetto è stato portato avanti dall’Assessore alle Politiche Sociali, Diego Giarratana, e condiviso dal Gruppo Consiliare SiAmo Priolo.

“Grazie a questa iniziativa - ha sottolineato Giarratana - intendiamo prevenire forme di disagio, evitando in particolare la dispersione scolastica e l’emarginazione dei bimbi. Si tratta di un progetto pilota - ha continuato - che inizialmente durerà 3 mesi; sarà migliorato e ampliato, grazie anche alla collaborazione con l’assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Arangio. Cominceremo con 10 bimbi, ai quali se ne aggiungeranno presto altri. L’iniziativa riprenderà dopo la pausa estiva e si terrà per tutto il prossimo anno scolastico, nei locali del Centro Anziani”.