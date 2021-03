Siracusa, si spacca l'asfalto in via Lido Sacramento: disposta la chiusura alla circolazione veicolare e pedonale

Cede un pezzo di asfalto in via Lido Sacramento in contrada Isola, a Siracusa.

E accaduto oggi pomeriggio: dal civico 90 al 94 sull'asfalto si è aperta una fessura stretta ma profonda che potrebbe essere pericolosa.

Un sopralluogo da parte dei tecnici comunali ha accertato nell’area in questione “un eccessivo cedimento del piano stradale, probabilmente a causa di ingrottamento dovuto ad erosione marina” tale da compromettere l’incolumità per quanti dovessero transitarvi.

Peraltro in questo tratto di strada insiste la fognatura di mandata e di ritorno per e da tutta la zona del Plemmirio.

Da qui l’ordinanza che regola la nuova mobilità nell’area. Nel dettaglio: i veicoli provenienti da via Lido Sacramento con direzione via La Maddalena, giunti all’intersezione con strada Torre Milocca (S.P. 104), avranno l’obbligo di svoltare a destra per quest’ultima; i veicoli provenienti da strada Torre Milocca (S.P. 104), giunti in corrispondenza dell’intersezione con via Lido Sacramento, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra per quest’ultima; i veicoli provenienti da via La Maddalena con direzione via Lido Sacramento, giunti in corrispondenza dell’intersezione con strada Capo Murro di Porco (S.P. 58), avranno l’obbligo di svoltare a sinistra per quest’ultima; i veicoli provenienti da

strada Capo Murro di Porco (S.P. 58), giunti in corrispondenza dell’intersezione con via La Maddalena, avranno l’obbligo di svoltare a destra per quest’ultima. Sarà garantito il transito locale in via Lido Sacramento, nel tratto interposto tra strada Capo Murro di Porco (S.P. 58) e il civico 94 e nel tratto interposto tra strada Torre Milocca (S.P. 104) e il civico 90.