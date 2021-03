Sortino, area attendamenti: consegnati i lavori alla ditta aggiudicataria

Consegnati i lavori al consorzio Stabile Teorema di Napoli che realizzerà l'area attendamenti e containers di Piano Lardo a Sortino. L’importo complessivo del finanziamento ammonta a 2.065.828 euro, il ribasso applicato sull’importo a base d’asta dei lavori è stato del 25,15840%.

La direzione dei lavori è stata affidata all’Ufficio Tecnico Comunale, che seguirà i lavori che inizieranno immediatamente e dovranno terminare entro 18 mesi.

Il Comune di Sortino in questo modo ha già approvato il Piano comunale di Protezione civile, strumento fondamentale per la conoscenza delle azioni pianificate in caso di calamità naturali, stampato e mandato in distribuzione l’opuscolo del Piano, potenziato il gruppo dei volontari, acquistato le divise nuove, pianificato i corsi di formazione in collaborazione con il dipartimento regionale e acquistato l’attrezzatura spargisale, indispensabile per garantire la viabilità in caso di ghiaccio o neve, che si aggiunge al Pick Up e alla Panda 4x4.