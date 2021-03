Siracusa, sit in dei lavoratori dell’appalto di portierato, protocollo e consegna posta

Tornano a protestare i lavoratori dell'appalto servizi a supporto del Comune, nello specifico portierato, protocollo e consegna posta.

Domani saranno in sit in sotto gli uffici del Ragioniere Generale che, secondo i sindacati sembrerebbe voler tergiversare nello stanziamento definitivo che consentirebbe l’avvio delle procedure di gara con la manifestazione di interesse delle aziende.

La protesta è indetta da Filcams Cgil e Uiltucs Siracusa: “Questi lavoratori dichiarano Alessandro Vasquez e Anna Floridia - ricorderanno per sempre l’odissea vissuta nel 2020 e la cassa integrazione che stanno percependo. Il Comune di Siracusa, rimuova subito questa macchia e determini concretamente la serenità di questi lavoratori e lavoratrici che da oltre un decennio lavorano in appalto con il Comune.