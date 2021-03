Siracusa, bonus per lavoratori e imprese dall'Ente Bilaterale

Stanziamento di 60.000 euro deliberato dall'Ente Bilaterale del Terziario di Siracusa da destinare ai suoi contribuenti per mezzo di bonus richiedibili dalle imprese e dai lavoratori.

I beneficiari dell'iniziativa sono i lavoratori e le lavoratrici che hanno subito gravi conseguenze a causa dell'emergenza sanitaria e che hanno usufruito nel 2020 dell'Assegno Ordinario del Fis e di Cassa Integrazione in Deroga.

Ad ogni lavoratrice ed ogni lavoratore che ne fa richiesta, legato all'azienda da contratto a tempo indeterminato, determinato o apprendistato, spetta un bonus di 150 euro, a prescindere dal livello di inquadramento o di tipologia contrattuale.

Invece, per le imprese che hanno effettuato adeguamenti delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a seguito dell'emergenza Covid-19 sono, invece, previsti bonus di 300 euro a fronte delle fatture pagate per l'acquisto di dispositivi e interventi specifici previsti.

Le domande di richiesta possono essere inviate fino al 30 giugno 2021 e verranno esitate in ordine cronologico di arrivo e sempre fino ad esaurimento fondi.

“L’Ente Bilaterale rappresenta una vera opportunità per tutto il territorio - ha dichiarato il presidente Francesco Alfieri – perchè ci permette di sostenere ed affrontare iniziative a sostegno delle imprese e dei lavoratori contribuenti”.

E' previsto un nuovo stanziamento anche per l'anno 2021, con importi crescenti in modo da poter rispondere ad un numero maggiore di richieste.