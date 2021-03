Siracusa, nuovo ospedale: vince la proposta progettuale dello Studio Plicchi di Bologna

Aperte questa mattina le buste per il concorso di idee lanciato dall'Asp per il progetto del nuovo ospedale di Siracusa.

Oltre ai primi tre classificati, ci sono altri tre che si sono guadagnati una menzione speciale; in tutto sono stati 15 i progetti ammessi. La proposta progettuale che si è aggiudicata il concorso con 100 punti ha come mandatario lo Studio Plicchi srl con l'ing. Gianni Plicchi di Bologna. Al secondo posto, con 79,83 punti, la Bioedil Progetti srl di Roma. Al terzo posto, con 76,88 punti, lo Studio Cangemi dei Fratelli Cangemi, ing. Antonio e arch. Agostino sas di Palermo.

La graduatoria avrà per ora carattere provvisorio, in attesa delle verifiche sul possesso dei requisiti generali da parte del commissario, il prefetto Giusy Scaduto.

Se la graduatoria sarà confermata al vincitore andranno 115.000 euro, al secondo classificato 25.000 euro, al terzo 20.000.

Il nuovo nosocomio, una Dea di secondo livello, sarà realizzato allo svincolo autostradale di Siracusa Sud.