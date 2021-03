Cassaro, acquisti on line con la carta di credito di un ignaro conoscente: denunciati

Si accorge che erano stati effettuati acquisti on line con la sua carta di credito a sua insaputa e va dai carabinieri. Parte da questa denuncia l'indagine condotta dai militari dell'Arma di Cassaro, i quali ne hanno raccolto la testimonianza. L’uomo ha raccontato di aver sempre tenuto con sé le sue carte di credito e pertanto non si spiegava come esse potessero essere state utilizzate da ignoti. Ma basta riusicre ad acquisire i dati personali riportati sulla carta e per fare questo basta perdere di vista per un attimo la tessera magnetica che può essere fotografata (così come si possno trascrivere rapidamente i dati). I carabinieri hanno seguito le tracce lasciate on line ricollegato tutto fino ad arrivare all'indirizzo di consegna dei beni acquistati, per oltre 1.000 euro. Si è così scoperto che a derubare l'uomo erano state alcune persone a lui vicine, denunciate all’autorità giudiziaria di Siracusa. I carabinieri suggeriscono di non perdere mai di vista la carta di credito quando si effettuano i pagamenti e di attivare, a seconda del contratto di fornitura della carta, i servizi di alert che consentono di verificare in tempo reale tutti i pagamenti effettuati, per poter bloccare la carta con una semplice telefonata al numero verde fornito dal circuito interbancario di riferimento.