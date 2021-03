Siracusa, esplode bomba carta: danni a un chiosco di piazza Pancali

Una bomba carta è stata fatta esplodere nella notte, vicino ad un chiosco di piazza Pancali. Lievi i danni riportati dall'esercizio commerciale, ma ciò non toglie la gravità del fatto, tenuto conto che si tratta del secondo attentato consumato (il primo, il mese scorso, ai danni di un bar di corso Matteotti). Sembra che gli investigatori privilegino la pista che conduce alla criminalità organizzata e a una possibile recrudescenza delle loro azioni intimidatorie, per quanto non escludano alcuna altra ipotesi. Saranno utili alle indagini le immagini dellea videosorveglianza della zona. A distanza di poco, ancora in Ortigia, un altro crimine: svaligiato un negozio di abbigliamento e accessori di corso Matteotti. L'attività era dotata di allarme e sistema di sicurezza, che però non hanno fermato i ladri.