Noto, ruba alcolici in un supermercato: il proprietario lo vede e fa scattare l'allarme

Ruba in un supermercato ma si fa scoprire. E' quanto accaduto a un uomo di 47 anni di Noto, il quale nel primo pomeriggio di ieri, era entrato nell'esercizio commerciale in contrada Faldino, prelevando alcolici dagli scaffali nascondendoli sotto il giubbotto. Ma il titolare dell'attività si è accorto del furto ed ha ciamato immediatamente il 113. Sul posto è arrivata subito una pattuglia che ha rintracciato l'uomo - sul quale gravano diversi precedenti penali - denunciandolo per furto. Gli oggetti rubati sono stati restituiti al legittimo proprietario.