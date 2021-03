Siracusa, mirino fisso sulle piazze dello spaccio: scatta un nuovo arresto

Le “piazze dello spaccio” siracusane ancora nel mirino delle forze dell'ordine. Ieri pattuglie delle Volanti sono intervenute in via Santi Amato dove hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Steven Bianchini, 31 anni, già noto alle forze di polizia. L’uomo, che è stato trovato in possesso di 30 dosi di marijuana e 5 di cocaina, dopo le incombenze di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Di pomeriggio i poliziotti, nel corso di un controllo in via Immordini, hanno segnalato alla Prefettura un uomo di 36 anni, trovato in possesso di cocaina per uso personale. Infine, ieri sera, gli agenti sono tornati in via Santi Amato, dove hanno trovato 60 grammi di marijuana, contenuta in una busta di plastica. Ancora le Volanti, nel corso dei controlli a carico di chi è sottoposto a misure restrittive, hanno denunciato due persone per inosservanza delle limitazioni a cui sono sottoposti; denunciato anche un 40enne, per furto di energia elettrica.