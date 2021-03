Sospensione vaccino AstraZeneca: da domani chiusi centri vaccinali a Siracusa e provincia

Prima ricaduta sulla campagna vaccinale anche in provincia di Siracusa dopo la decisione di Aifa di sospendere a titolo precauzionale in tutta Italia la somministrazione con Astra Zeneca. L'Asp di Siracusa invita i cittadini già prenotati a non presentarsi da domani 16 marzo 2021 all'appuntamento nei Centri vaccinali del territorio siracusano sino a nuove disposizioni.

Poste italiane sta provvedendo ad informare della disdetta i cittadini prenotati per Astrazeneca a mezzo sms. La campagna vaccinale prosegue regolarmente per la categoria over 80.