Morte militare, ispettori del ministero all'Umberto I e ad Augusta

Gli ispettori del ministero questa mattina si sono recati all'ospedale Umberto I di Siracusa nell'ambito della visita in Sicilia per la morte del 43enne Stefano Paternó, sottufficiale della Marina militare deceduto martedì scorso quindici ore dopo aver avuto somministrata la prima dose di vaccino Astrazeneca. Gli ispettori sono stati al centro trasfusionale, nel quale si conservano i vaccini per verificare la catena del freddo senza rilevare anomalie.

Subito dopo il sopralluogo a Siracusa gli ispettori si sono recati nella base militare di Augusta dove il sottufficiale era di stanza all'Arsenale.

Ieri il primo sopralluogo al 118 di Catania. Gli ispettori sono stati al centro trasfusionale, nel quale si conservano i vaccini destinati alla popolazione siracusana; avrebbero verificato la catena del freddo senza rilevare anomalie.