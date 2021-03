Siracusa, Next generation Eu: Marziano "Un incontro con il ministro Carfagna"

Un incontro con il Ministro per il Mezzogiorno Mara Carfagna e tutte le istituzioni delle aree interessate, organizzazioni imprenditoriali, sindacali, comuni, autorità portuali su Next generation. La propopsta arriva da Bruno Marziano del Pd.

"Dobbiamo essere tutti consapevoli - scrive in una nota - che se l’Italia ha avuto, in ambito Next Generation Eu, la somma più alta di aiuti da parte dell’Unione Europea, cioè 209 miliardi, ciò è dovuto al fatto che il “parametro” Mezzogiorno ( gap economico-sociale) è il parametro che ha fatto alzare la quota di finanziamenti . E che, quindi, ben 112 miliardi di euro di tali finanziamenti devono andare al Sud, né uno di più nè uno di meno.

Da mettere in evidenza - prosegue - quanto dichiarato dai tecnici delle università siciliane e calabresi che hanno detto che va creata un port community fra il porto di Augusta e quello di Gioia Tauro, con l’adeguamento delle infrastrutture, in gran parte basato sull’adeguamento della logistica e dei collegamenti, perché solo così i porti meridionali del nostro paese si salvano dalla concorrenza del resto del Mediterraneo.

I professori di logistica - aggiunge - hanno anche detto che vanno rifinanziate le Zes ( Zone Economiche Speciali) che possono far decollare le aree portuali e limitrofe. E, aggiungo, per il caso Siracusa, allargare le aree di competenza anche alla Baia di Santa Panagia.

E per quanto riguarda il mio partito, il PD, dico che mi auguro che velocemente la nuova segreteria Letta si dia un assetto con i responsabili di settore. Per il Sud mi auguro sia scelto Giuseppe Provenzano per continuare a livello di partito l’egregio lavoro svolto come Ministro per il Mezzogiorno".