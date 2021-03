Sortino, completati i lavori di illuminazione della via di fuga a valle di via I maggio

Completati a Sortino i lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione della via di Fuga a valle di via I Maggio – via Gandhi.

Giovedì sera l'accensione delle luci di via Gandhi alla presenza del sindaco Vincenzo Parlato, della giunta e dei tecnici della ditta che ha realizzato i lavori.

I lavori sono stati dalla Protezione civile per un importo totale di 133.000 euro a completamento della costruzione del manufatto stradale, che collega via Carlentini a via I Maggio. Installati 21 corpi illuminanti, con lampade a led a basso consumo e alta efficienza con speciali sensori crepuscolari.