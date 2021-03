Siracusa, da domani raccolta porta a porta nei complessi Iacp di via Algeri

Si allarga a Grottasanta la raccolta porta a porta dei rifiuti.

Da domani saranno coinvolti anche i complessi Iacp di via Algeri dove oggi è cominciata la distribuzione dei contenitori carrellati e la rimozione dei cassonetti stradali verdi da 1.700 litri. Per le utenze domestiche autonome la distribuzione dei mastelli avviene al punto Tekra di viale Ermocrate.

Nelle prossime settimane toccherà agli immobili popolari di via Luigi Cassia e di via Italia 103.

“Continua – affermano il sindaco, Francesco Italia, e l'assessore all'Igiene urbana, Andrea Buccheri – il percorso graduale di estensione del porta a porta su tutto il territorio comunale. Stavolta tocca a una delle zone più densamente abitate e ciò ci aiuterà ad avvicinarci sempre più alle percentuali richieste di rifiuti differenziati".