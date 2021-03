Noto, danneggiamento fontana: autodenuncia dei genitori dei minori

Si sono autodenunciate le famiglie dei minorenni autori del danneggiamento della vecchia Fontana di piazza 3 Ottobre, a Noto.

Al putto che si trova al centro della fontana è stata staccata la testa, poi ritrovata dentro l’acqua della fontana e già recuperata per predisporre le operazioni di restauro.

Questa mattina i genitori dei ragazzi si sono presentati a Palazzo Ducezio dal sindaco Bonfanti, manifestando la loro disponibilità al risarcimento.

“E’ stata una bravata di ragazzini minorenni così come si è sempre pensato dal primo istante - spiega il primo cittadino - e le famiglie si sono responsabilmente autodenunciate nel mio ufficio. Ho convocato il comandante della Stazione dei Carabinieri di Noto, M.llo Maggiore Gerardo Cantarella e il vicecomandante della Polizia Municipale Corrado D’Amico, per le attività di rito necessarie a coinvolgere il magistrato di turno. Uno dei ragazzini era presente - prosegue il sindaco - e nei suoi occhi ho potuto scrutare un sincero pentimento".