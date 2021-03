Siracusa, la “Giornata Nazionale per la legalità” al comprensivo “Santa Lucia”

Sarà celebrata venerdì 19 marzo, alle 10, all’Istituto Comprensivo “Santa Lucia” di viale Teocrito, a Siracusa, la “Giornata Nazionale per la legalità” quest’anno in anticipo di due giorni per motivi organizzativi con le scuole.

Oltre al sindaco, Francesco Italia, e agli assessori alle Politiche Culturali Fabio Granata, alla Pubblica istruzione Pierpaolo Coppa, all’Ambiente Andrea Buccheri, allo Sviluppo tecnologico e sistemi informativi Alessandro Schembari, saranno presenti le massime autorità civili, militari e religiose della città.

Le 14 scuole partecipanti saranno rappresentate ognuna da 3 studenti accompagnati dai loro docenti. In quella sede verranno comunicati alla Commissione Toponomastica cittadina i nominativi delle 5 vittime sconosciute della mafia, scelte dopo le consultazioni che si sono svolte in tutte le scuole con la partecipazione di oltre 5mila studenti.