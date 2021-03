Sparatoria ad Avola, in due in ospedale: uno raggiunto da colpi d'arma da fuoco

Diversi olpi d'arma da fuoco esplosi poco prima delle 10 questa mattina in via De Gasperi, ad Avola.

Non si sa ancora con esattezza quanti ne siano stati esplosi, ma due di questi hanno raggiunto un uomo. Insieme a lui, un secondo uomo è stato trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Di Maria di Avola. Il secondo però riporta i segni di oggetti contundenti. Entrambi, trentenni, di Avola, sono già noti alle forze dell'ordine. I fatti sarebbero riconducibili ad un diverbio poi degenerato.

Indagini in corso da parte degli investigatori della Squadra Mobile e del commissariato per ricostruire l'accaduto e recuperare le armi utilizzate.