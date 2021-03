Vaccini, stop allo spreco delle dosi: liste di riserva delle regioni

Sarà fornita a breve un'indicazione da parte della struttura Commissariale per l'Emergenza Covid per "evitare il rischio dello spreco di dosi". L'ipotesi è quella di chiedere alle Regioni liste di riserva in caso di rinuncia alla somministrazione da parte di singoli cittadini.

In quel caso sarà contattato all'ultimo minuto, per l'inoculazione sostitutiva, un altro paziente che era in lista nei giorni successivi e che ne ha diritto. Il sistema - a quanto si apprende - sarà comunque valutato caso per caso in ogni regione.