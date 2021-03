Siracusa, in possesso di hashish, marijuana e oltre 2000 euro: arrestato 29enne

E' accusato di detenzione e spaccio di stupefacenti un 29enne siracusano incensurato, arrestato in flagranza dai Carabinieri.

I militari hanno notato l’auto con alla guida il 29enne attraversare viake Tica a gran velocità e lo hanno fermato per sanzionarlo a seguito delle violazioni al codice della strada. Il nervosimo dell'uomo ha insospettito i Carabinieri che nno deciso di effettuare alla perquisizione personale e veicolare. Nello zainetto posato sul sedile anteriore i militari hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di 100 grammi circa e la somma contante di 2.300 euro circa, mentre nel vano portaoggetti è stato rinvenuto un bilancino di precisione. La perquiszione, pertanto, è stata estesa anche all'abitazione del 29enne: qui sono stati rinvenuti altri 10 grammi di hashish già suddivisi in dosi e 80 grammi di marijuana anch’essa confezionata in bustine, oltre a materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente.

Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari mentre la droga, il materiale e il denaro, presunto provento di attività illecita, sono stati sequestrati.