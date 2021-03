Sicilia in zona arancione. Ecco le nuove regole in vigore da oggi

La Sicilia da oggi è in zona arancione.

Si torna pertanto alle vecchie restrizioni ma nessuna variazione è prevista per la scuola. Resta sospesa l’attività didattica in presenza nei Comuni in cui è in vigore la zona rossa. Con la nuova serrata torna anche l'autocertificazione, necessaria per gli spostamenti e le visite ai congiunti.

Scarica il modulo per l'autocertificazione QUI

Sostamenti

Dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, gli spostamenti sono permessi in ambito comunale verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le 5 e le 22. Il limite massimo è di due persone oltre a quelle conviventi. I minori di 14 anni non si contano e quindi possono aggiungersi ad esempio ai genitori che visitano i nonni così come i disabili o non autosufficienti conviventi.

Bar e ristoranti

Vietato consumare all'interno di bar, ristoranti e centri commerciali, anche a pranzo ma resta consentito l'asporto fino alle 22. Per i bar concesso l'asporto di bevande fino alle 18 e stop alle consumazioni nei pressi delle attività. Nessun limite per la consegna a domicilio. Sono aperti i negozi al dettaglio, chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, coprifuoco dalle 22 alle 5.

Sport

L'attività sportiva o motoria all''aperto è consentita, anche presso aree attrezzate o parchi pubblici, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Restano sospese le attività di palestre e piscine. Non sono consentiti gli sport di contatto. Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.

Pasqua

Il 3, il 4 e il 5 aprile tutta Italia sarà zona rossa, ad esclusione di aree in zona bianca. Sarà possibile spostarsi in zona rossa, solo dal 3 al 5 aprile, all’interno del proprio Comune verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone non conviventi accompagnati da minori di 14 anni o da disabili non autosufficienti non conviventi.